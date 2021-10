Articolo 31, esce una special edition di “Così com’è”

Per festeggiare i suoi venticinque anni, Sony Music pubblica, il prossimo 12 novembre, “Così com’è”, il terzo album degli Articolo 31 uscito nel maggio 1996, in una versione speciale arricchita da un cd bonus di undici brani e un libretto, in cui si ripercorrono i momenti salienti della realizzazione del disco attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti.

Paolo Maiorino, il discografico che ha curato il progetto, spiega: “Sono passati 25 anni. "Così com’è" sdoganò definitivamente il rap in Italia anticipando di anni una sostanziale rivoluzione musicale, culturale e di costume che oggi caratterizza la scena musicale italiana. E ora lo fa da protagonista, ma allora si affidava alla creatività, il talento e l’anticonformismo degli Articolo 31. Insieme a J-Ax e Dj Jad abbiamo riacceso un riflettore su un momento bellissimo ed irripetibile del rap italiano. Un momento nel quale gli Articolo realizzarono un album destinato a scrivere la storia e ridisegnare i confini di un genere musicale allora considerato di nicchia. Le radici di un successo, la diffidenza dei media, le difficoltà iniziali. Poi quel disco, l’adesione delle radio e di un mercato finalmente pronto per un cambiamento epocale. 'Così com’è' 25 anni dopo, storia di un grandissimo successo discografico”.