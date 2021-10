Sulla copertina del nuovo vinile di Salmo ci sono i suoi genitori

“Flop” ha due copertine. Una per il formato cd, un'altra per il vinile. Su quest'ultima ci sono i genitori di Salmo, che sono gli unici due personaggi fotografati, immersi nella folla, che guardano in alto e sorridono. Li avete trovati? L’ispirazione è nata da una foto di David LaChapelle. Una foto in cui c’era Marilyn Monroe al posto di Salmo sulla macchina. Il significato riprende il concept di Lucifero, l’angelo caduto, in questo caso caduto su una macchina in mezzo a una folla di protesta. L'idea di un Salmo "investito" o "caduto" su un'auto, come un angelo, era anche anche al centro dell'installazione montata alla stazione di Milano per promuovere il suo nuovo progetto.

