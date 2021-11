Travis Scott dopo la tragedia al Festival: "Sono sconvolto"

“Sono letteralmente sconvolto da quello che è successo la scorsa notte”: inizia così il messaggio condiviso sui social da Travis Scott a seguito di quanto è successo all’Astroworld Festival, dove otto persone hanno perso la vita e numerose altre sono rimaste ferite a causa della calca formatasi sotto al palco.

Il rapper, organizzatore insieme a LiveNation della manifestazione giunta alla sua terza edizione e in programma al NRG Park di Houston in Texas, ha aggiunto: “Le mie preghiere vanno alle famiglie e a tutti coloro che sono stati colpiti da ciò che è accaduto all'Astroworld Festival. Il dipartimento di polizia di Houston ha il mio totale supporto mentre continuano le indagini sulla tragica perdita di vite umane. Mi impegno a lavorare insieme alla comunità di Houston per offrire cure e sostegno alle famiglie bisognose. Grazie al dipartimento di polizia di Houston, alla squadra dei vigili del fuoco e alla sicurezza del NRG Park per il loro immediato intervento e sostegno. Vi amo tutti”.