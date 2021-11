Tragedia al concerto di Travis Scott in Texas: almeno 8 morti

Secondo quanto riportato dal sito della “CNN”, ieri sera - 5 novembre - la prima giornata della terza edizione dell’Astroworld Festival di Travis Scott, in programma a Houston in Texas, è finita in tragedia: almeno otto persone sono morte e numerose altre sono rimaste ferite nella calca durante l’evento.

Come riferito dalle autorità locali e confermato dal capo dei vigili del fuoco di Houston Sam Peña, una folla di spettatori si è riversata verso l’ingresso del NRG Park spingendo e ignorando il personale di sicurezza per entrare nella struttura. Inoltre, verso il palco si è formata una calca di spettatori che ha iniziato ad ammassarsi e comprimersi. "Le persone hanno iniziato a perdere i sensi, a perdere conoscenza e questo ha creato ulteriore panico", ha dichiarato Peña che, come riportato dalla “CNN”, ha fatto sapere che 17 pazienti sono stati trasportati negli ospedali locali, 11 dei quali in arresto cardiaco, e che più di 300 persone sono state assistite nell'ospedale da campo allestito vicino al festival, che ha attirato circa 50.000 partecipanti.

Gli organizzatori dell’Astroworld Festival, attualmente, non hanno rilasciato dichiarazioni alla richiesta di commento della CNN. L’evento, che avrebbe dovuto svolgersi anche questa sera, è stato annullato. La line up del festival, oltre a Travis Scott, includeva - tra gli altri - Young Thug, Baby Keem, 21 Savage, Roddy Ricch e Lil Baby.