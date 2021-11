Arisa: Rocco Siffredi la vorrebbe protagonista di un suo film

Arisa è un'altra persona. E lo sa anche lei, ha riscoperto un nuovo aspetto della sua femminilità. Con il nuovo album "Ero romantica", che in realtà si sarebbe dovuto chiamare "Porno Romantica", l'artista lo conferma a gran voce: è cambiata ed è pronta a mostrarsi senza veli. "Mi sento bella e attraente come mai prima d'ora", ha spiegato. E se dai social la sua femminilità ormai incontenibile ha colpito milioni di follower al fascino della cantante non è rimasto indifferente neanche Rocco Siffredi.

Il re del porno non ha dubbi, dopo "Ballando con le Stelle", la cantante sarebbe pronta a lanciarsi anche come attrice porno, e sarebbe perfetta in questa "veste". Rocco ora le lancia il sasso: "Ha detto che è pronta per un soft porn? Può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere. Non bisogna dimenticare che le donne cambiano e cambiano anche con l’età: diventano molto più consapevoli della propria persona e magari decidono di osare di più nella vita privata e anche artisticamente". Queste le parole del regista in un'intervista a MOW - Men on Wheels.