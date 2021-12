Sì, è tutto vero: Pamela Prati pubblica la canzone dance “Extasy”

Pamela Prati compie 63 anni e per l'occasione si è concessa un nuovo singolo come regalo di compleanno. “Extasy” è il titolo del brano dance dal sapore anni Ottanta, con il quale la showgirl festeggia anche i suoi 40 anni di carriera. Il video del singolo è stato girato in un altro storico locale della capitale, il Piper Club protagonista degli anni più importanti della disco music in Italia. Pamela arriva in limousine tra applausi scroscianti, mentre un uomo annuncia il suo ingresso in scena citando Pose, serie Netflix prodotta da Ryan Murphy. A questo punto parte il brano-tributo alla dance per eccellenza, dichiaratamente ispirato dalle sonorità di Diana Ross e Donna Summer. Le immagini mostrano Pamela sul palco del Piper, alternandole ad una sexy Prati tra le lenzuola di un letto sfatto, tra parrucche, collane di perle e abiti succinti.