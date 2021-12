Ariana Grande: il suo parrucchiere ha svelato come le prepara la coda

Ariana Grande è conosciuta per il suo grande talento, ma anche per la sua coda di cavallo. La sua iconica ponytail, anche se continuamente rivisitata, rimane infatti sempre una costante irrinunciabile del suo look. E se qualcuno può spiegarci come ricreare la famosa ponytail, questo è certo Josh Liu, il parrucchiere di Ariana.

Intervistato da Teen Vogue, l'hairstylist ha spiegato che il motivo per cui le code di cavallo continuano ad essere popolari: "È uno stile che non ha bisogno di molta manutenzione. Tira fuori il viso, è così carina e puoi indossarla tra un lavaggio e l'altro dei capelli", ha detto Josh. "In effetti, le code di cavallo sono spesso più facili quando i capelli non sono stati lavati, poiché i tuoi oli naturali aiutano a tenerla liscia. Una bella coda di cavallo solleva e risveglia il viso, accentuando la tua bellezza!"

Naturalmente la coda di Ariana richiede molta cura e precisione. Preparare la coda di cavallo è "cruciale", ha infatti detto Josh: "Per ottenere la migliore coda di cavallo possibile, ci sono alcuni fattori da tenere in considerazione: il prodotto, le spazzole e l'elastico."