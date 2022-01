Tiziano Ferro annuncia l'uscita del nuovo album “Il mondo è nostro”

Anno nuovo, album nuovo. Tiziano Ferro attraverso i suoi canali social ha annunciato l'uscita del suo nuovo album di inediti “Il mondo è nostro” che è programmata per il prossimo 11 novembre. L'ultimo disco di inediti pubblicato dal 41enne musicista di Latina, “Accetto Miracoli”, risale al novembre del 2019. Una decina di giorni orsono Tiziano Ferro aveva annunciato le date del "TZN 2023". Tour in origine previsto per il 2020, poi spostato al 2021 e che adesso è stato programmato nel 2023.

