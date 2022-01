Sanremo 2022, Laura Pausini super ospite della seconda serata

Nuova giornata, nuovo annuncio sul Festival di Sanremo 2022. Il conduttore e direttore artistico ha svelato il terzo "superospite" musicale dopo Cesare Cremonini e Maneskin: Laura Pausini tornerà all'Ariston. L'annuncio è avvenuto con due video: Amadeus dall'Ariston, la Pausini da remoto, che ha annunciato che presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo "Scatola", in uscita il 20 gennaio e altri progetti del 2022. Il singolo di Laura Pausini è stato annunciato poche ore fa e vanta la collaborazione di nomi della nuova scena italiana, da Madame a Shablo, assieme a Luca Faraone e Paolo Carta. La canzone è parte del progetto “Laura Pausini - Piacere di conoscerti”, film prodotto per Amazon Prime Video, scritto da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, diretto da Cotroneo con la supervisione creativa di Francesca Picozza. In questi giorni circola anche la voce, riportata da Dagospia, che la Pausini potrebbe essere una delle candidate alla conduzione di Eurovision 2022, assieme a Mika e Alessandro Cattelan.