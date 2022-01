Cesare Cremonini: svelata la tracklist del nuovo album

Vanno a completarsi i dettagli e i piani di Cesare Cremonini per il nuovo album “La ragazza del futuro”, in uscita il 25 febbraio. In attesa della sua partecipazione a Sanremo da superospite, è disponibile la tracklist del disco, fatta di 12 canzoni e due interludi. La voce che che apre "La ragazza del futuro" non è quella di Cesare Cremonini, ma di Steve Jordan. Il batterista, che recentemente ha preso il posto del compianto Charlie Watts nei Rolling Stones, conta il “One-two” che dà il ritmo alla title track, decisamente più movimentata di “Colibri”, basata su piano e un’intreccio di basso/chitarra quasi funky, oltre alla batteria di Jordan. Spiega Cremonini: “La canzone contiene immagini di grande inquietudine e forza ma allo stesso tempo è un canto leggero e radiofonico che ci invita a vivere il presente ballando sulle sue rovine, amando liberamente, lasciandosi alle spalle le paure del nostro tempo per andare verso ogni emozione possibile. Non abbiamo più nulla da perdere in questo senso”.

Intro

La ragazza del futuro

Colibrì

MoonWalk

Interlude +

La fine del mondo

Chimica

La camicia

Interlude –

Stand up comedy

Jeky

Psyco

Delfini

Chiamala felicità