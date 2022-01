Elisa: due nuove canzoni in arrivo

A oltre vent'anni dalla sua partecipazione e vittoria a Sanremo con “Luce (Tramonti a Nord Est), Elisa torna sul palco dell’Ariston, in gara dal prossimo 1 al 5 febbraio. Calcherà il palco dell’Ariston con "O forse sei tu", un brano sospeso nel tempo fra passato e presente. Etereo, fa volare la mente, ma è anche concreto nella sua schiettezza testuale: “Forse sei tu, tra le luci di mille città, tra la solita pubblicità quella scusa per farmi un po’ ridere”.

L'artista in attesa dell'Ariston ha deciso di pubblicare due nuove tracce del nuovo album, atteso il 18 febbraio. Da “Ritorno al futuro/Back to the future” arrivano i singoli “A tempo perso” e “Show’s Rollin”, sulle piattaforme digitali e in radio da venerdì 21 gennaio. Queste le parole di Elisa su Instagram per la presentazione dei brani: “Manca un mese all’uscita del nuovo album e io non vedo l’ora che esca, allora fino al 18 febbraio vi farò sentire qualche brano in anteprima. Domani a mezzanotte escono due nuove canzoni, e sono le canzoni che aprono i due dischi. 'A tempo perso' apre il disco italiano, 'Show’s Rollin’” apre il disco inglese. Spero vi piacciano”.

È con un breve video sui social, condiviso alcuni giorni fa, che Elisa ha mostrato alcuni momenti centrali per la nascita del disco. Nell’anteprima pubblicata, Elisa svela alcune collaborazioni. Non solo Davide Petrella e Dardust che già abbiamo ritrovato in “Seta”, ma anche Mace, Venerus, Marz, Zef, Sixpm, Andrea Rigonat, Gianluca Petrella, Leonardo Carioti e Franco 126. “Cercavo sicuramente una rottura. Un percorso diverso. E volevo soprattutto reagire a nuova musica. Non volevo essere da sola, non volevo avere il mio punto di vista influenzato fra virgolette solo da me stessa. Andare a cercare gli altri era come cercare il mondo intero”, racconta Elisa.