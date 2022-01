Laura Pausini: la performance in 3D per il lancio di "Scatola"

Laura Pausini ha pubblicato il suo nuovo singolo "Scatola", scritto insieme a Madame e a Shablo e Luca Faraone, per quanto concerne le musiche. Oltre a Madame, Shablo e Faraone, il singolo è prodotto anche da Paolo Carta. Sta facendo il giro dei social, il video riguardante la performance in 3D che ha accompagnato il lancio di "Scatola", canzone che fa parte della colonna sonora del film Amazon Original, "Laura Pausini – Piacere di conoscerti", che sarà disponibile prossimamente su Prime Video.

La performance in 3D, che ha stregato migliaia di appassionati, si è tenuta in contemporanea mondiale in molte città del mondo, sui digital screen Urban Vision di Milano (Corso Garibaldi), a Roma (Piazza Navona), Madrid (Plaza del Callao), Parigi (Tour Eiffel), Città del Messico (in vari punti della città), Brasilia (Asa Norte Boulevard), Miami (Bay Side) e New York (Times Square). Ricordiamo che Laura Pausini sarà presente alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, in qualità di super ospite. La cantante si esibirà nel corso della seconda serata, in onda mercoledì 2 febbraio 2022 in prima serata su Rai 1, con il suo nuovo singolo.