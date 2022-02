Ecco perché Eminem si è inginocchiato al Super Bowl 2022

Eminem si è inginocchiato durante l’halftime show del Super Bowl 2022 e quel suo gesto ha avuto un'enorme risonanza mediatica, un impatto che il rapper sicuramente sperava di ottenere. Dopo aver cantato "Lose Yourself", l’artista ha citato il gesto del 2016 di Colin Kaepernick: l’ex quarterback dei San Francisco 49ers si era allora inginocchiato durante l'esecuzione dell'inno americano proprio nello stesso modo in cui Eminem ha riproposto il segno simbolico.

Kaepernick nel 2016 - così come il rapper all'evento - ha voluto dire la propria contro la brutalità della polizia: mettersi in ginocchio è stato per entrambi un gesto contro la disuguaglianza razziale. Ricordiamo che, dopo la presa di posizione di Colin Kaepernick, anche altri giocatori della NFL hanno seguito quell'esempio. Ne nacque un dibattito molto acceso all'interno della lega sportiva, in cui si discusse sull'opportunità di punire i giocatori dall'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump.