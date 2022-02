Drake ha fatto un discorso sull'amicizia con The Weeknd

Tra le star che hanno partecipato alla festa di compleanno di The Weeknd, non poteva mancare Drake. Abel Tesfaye (il vero nome di The Weeknd) ha compiuto 32 anni il 16 febbraio e li ha celebrati con un party al Delilah di Las Vegas. A un certo punto, Drake, 35 anni, ha preso il microfono e ha dedicato un brindisi al festeggiato con delle belle parole sulla loro amicizia e ricordando che entrambi sono canadesi: "C'ero dal giorno uno e sono grato non solo di essere qui con i miei fratelli, ma anche che la famiglia sia tutta insieme dove appartiene, dalla più grande città del mondo, Toronto. Alla fine siamo qui per un uomo e voglio che tutti si godano la vita a nome di mio fratello Abel", ha detto. Drake ha poi postato su Instagram alcune foto dal party, tra cui un paio di immagini in cui lui e l'amico ridono felici insieme mentre si sussurrano qualcosa all'orecchio. "Abbiamo fatto tutto come se fosse niente", ha scritto nella didascalia.

