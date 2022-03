Lazza ha svelato la tracklist del suo nuovo album

A distanza di tre anni da "Re Mida" e da poco meno di due anni da "J mixtape", Lazza sta per tornare con "Sirio", il suo nuovo album ufficiale. Il 31 dicembre il rapper milanese aveva pubblicato un video su Instagram in cui presentava in anteprima un suo inedito, mentre era in giro in auto, lasciando poi scritto nel copy solamente 22. Pareva quindi certo un suo nuovo album quest’anno.

Il progetto è stato svelato anche in un video di due minuti, sulle note di Ouverture, in cui Lazza ha parlato del suo processo creativo, del potere che ha il rap e anche di El Jefe, il suo nuovo alias che da un po’ lo accompagna su Instagram. Inoltre ha parlato di "Sirio" con una sorta di secret event, annunciato solo pochi giorni prima tramite un link raffigurante una bussola condivisa sui social, tenutosi in Darsena, nella sua Milano, davanti a una folla di giovani accorsi lì per vedere dal vivo il proprio idolo. "Sirio" di Lazza uscirà quindi l’8 aprile. Qui sotto ecco la tracklist.