La romantica dedica di Justin Bieber

C'è stato un momento super romantico durante uno dei due concerti che Justin Bieber ha appena tenuto a Los Angeles come parte del suo Justice World Tour. Prima di intonare "Anyone", il cantante 28enne ha fatto sapere al pubblico di voler dedicare il brano a Hailey Bieber. "La prossima canzone è dedicata alla mia bellissima moglie - ha detto dal palco, riferendosi appunto alla modella 25enne - Lei è là fuori da qualche parte. Mi odia quando la metto in imbarazzo. Probabilmente starà arrossendo. Probabilmente mi odia adesso, ma io la amo". A questo punto si è rivolto direttamente a Hailey: "Ti amo così tanto baby". Da parte sua, Hailey Bieber ha condiviso nelle stories diversi video in cui canta e salta insieme agli amici al concerto del marito e una foto in cui ha raggiunto Justin Bieber nel backstage.

