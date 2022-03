Red Valley Festival 2022

Dopo due anni di stop forzato dovuti all’emergenza da Covid-19, il Red Valley Festival tornerà finalmente in scena quest’estate dal 12 al 15 agosto 2022, con un cartellone ricco di ospiti nazionali e internazionali e tantissime novità.

La kermesse musicale, tra le più importanti della Sardegna e di tutta la penisola, è giunta alla sua sesta edizione e per l’occasione cambierà casa: l’evento è infatti atteso nella città di Olbia (SS), presso la nuovissima Olbia Arena in fase di ultimazione.

Gli organizzatori hanno confermato la presenza della nuova stella del pop/rap italiano Blanco che salirà sul palco del Red Valley Festival venerdì 12 agosto 2022 aprendo il festival.

Dopo la recentissima vittoria del Festival di Sanremo con la hit “Brividi” insieme a Mahmood, l’artista rivelazione dell’anno in Italia quest’estate sbarcherà anche in Sardegna con il suo Blu Celeste Tour, per un’unica tappa nell’Isola in programma proprio al Red Valley Festival.

Confermati anche i due DJs belgi Dimitri Vegas & Like Mike che saliranno sul palco del Red Valley Festival la notte del 14 agosto 2022.

Gli amanti della musica elettronica di tutto il mondo ormai conoscono Dimitri e Mike Thivaios come il celebre gruppo belga Dimitri Vegas & Like Mike, due fratelli DJs che dal 2007 dominano la scena dell’EDM globale, superando ogni record e guadagnandosi anche il titolo di ambasciatori del fenomeno mondiale Tomorrowland.

I biglietti singoli per la data di Blanco, nonché gli abbonamenti per vivere le quattro giornate del Festival, sono in vendita dal 15 febbraio alle 14:00 sul sito web www.redvalleyfestival.com e sulla piattaforma Ticketone.