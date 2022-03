Lil Nas X: annunciate due nuove collaborazioni

Dopo una pausa di tre mesi da Twitter, il rapper e cantante statunitense Lil Nas X (nome d’arte di Montero Lamar Hill), si dice “così felice” di essere tornato online e di stare in questo modo virtualmente più vicino ai suoi fan sparsi per il mondo. In particolare la pop star sarebbe tornata sui social non a caso, ma con interessanti novità che, prima di tutto, riguardano inediti e collaborazioni del nuovo album in arrivo.

Nel tweet appaiono infatti due emblematiche immagini che rappresentano gli screenshot di due nuove canzoni, corredate dalla didascalia “Quale delle due vorreste ascoltare per prima?”. I nuovi brani di Lil Nas X si chiamerebbero "Late To The Party" feat YoungBoy e "Down Souf Hoes" con invece la collaborazione di Saucy Santana. Il rapper, grande amante dei social media, ha lasciato i fan molto preoccupati negli ultimi mesi, dopo aver annunciato al pubblico globale di aver contratto il Covid-19 ed essere scomparso da un giorno all’altro dalle piattaforme web, senza raccontare nulla in merito su questa scelta. Ora tornato dai suoi 7,5 milioni di follower la voce di "Old Town Road" ha subito scherzato con i suoi follower sulla scomparsa temporanea dai social: “Perché le persone sono sorprese che io sia stato via per così tanto tempo? non avete mai sentito parlare di congedo di maternità? Sono così felice di essere tornato su Internet. Mi sono mancato così tanto."