Rkomi e Mara Sattei apriranno Justin Bieber

Non solo gli Imagine Dragons, per i quali aprirà il concerto dell'11 giugno a Milano. Rkomi quest'estate farà da opening act - così come si chiamano, nel gergo dei live, gli artisti d'apertura - anche ad un'altra star internazionale: Justin Bieber. L'artista milanese, visto in gara all'ultimo Festival di Sanremo con "Insuperabile", si esibirà prima della popstar canadese in occasione del concerto che Bieber terrà il prossimo 31 luglio sul palco del Lucca Summer Festival organizzato da D'Alessandro & Galli. E non sarà l'unico italiano: oltre a lui ci sarà anche Mara Sattei, la 26enne cantautrice romana salita alla ribalta grazie a hit come "mi12ano" (incisa insieme al fratello tha Supreme), "Spigoli" (con Carl Brave), Gazzelle ("Tuttecose") e Coez ("Altalene"), prima dell'album "Universo".

Rkomi arriva sul palco di Lucca Summer Festival dopo l'esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi: il brano "Insuperabile" è certificato oro, "La coda del diavolo" (con Elodie) è certificato platino, l'album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte Disco di platino. Mara Sattei invece arriverà a Lucca per presentare i brani del nuovo album "Universo", prodotto dal fratello tha Supreme, contenente pure il duetto con Giorgia su “Parentesi”.