XXXTentacion: un documentario sulla sua vita

“Look at Me: XXXTentacion” è il titolo del documentario diretto da Sabaah Folayan sul rapper ventenne XXXTentacion. Il film, che andrà tramesso in streaming sulla piattaforma Hulu, è stato appena proiettato al SXSW 2022 e sarà presentato in anteprima sulla piattaforma di streaming il 10 giugno. “Look at Me” è una produzione di Fader Films.

Il documentario esplora come Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy è diventato un rapper e una star di SoundCloud, cambiando le coordinate della musica hip hop e portandola a un nuovo livello di contaminazione. All’interno del film sono previsti contenuti e interviste con amici, famigliari, ex fidanzate e colleghi. Un ritratto intimo e delicato della breve vita del discusso, ma geniale rapper. XXXTentacion è stato ucciso in Florida nel 2018.