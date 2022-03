Jovanotti accoglie la primavera con una nuova canzone

Per l'arrivo della primavera, Jovanotti ha pubblicato oggi, 21 marzo, un nuovo singolo. Il brano si intitola “I love you baby” e non è completamente nuovo: si tratta di un'altra versione di una delle cinque canzoni del “Disco del sole” prodotte con Rick Rubin e pubblicate da Lorenzo lo scorso dicembre. Nel corso degli ultimi mesi il cantautore di “Serenata rap” ha giocato e proposto il pezzo più volte sotto nuove vesti ai fan sui social, e ora lo ripropone con la produzione di Sixpm.

“Ci siamo divertiti a cucire un abito da ballo per questa canzone che amo e che non vedo l’ora di fare dal vivo quando saremo tutti insieme con la voglia di guardare avanti”, ha scritto sui social per presentare il nuovo singolo la voce di “A te”, che dal prossimo mese di luglio tornerà ad animare le spiagge italiane con il “Jova beach party 2022”. Ha aggiunto: “‘I love you baby’ l’ho scritta sopra un demo strumentale che mi aveva mandato il mio Riccardo Onori dicendomi ‘mi è venuta questa idea musicale magari ci senti dentro una canzone’. ‘I love you baby’ è un rock’n’roll che voglio suonare dappertutto, con una band, fischiettandola, con le pentole, dai giradischi, con la chitarra con una corda rotta, con l’orchestra sinfonica del pianeta Venere, finché non vedrò ‘la luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi’”.