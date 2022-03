Fabri Fibra: il nuovo album "Caos" è già disco d’oro

Continua a riscuotere successo Fabri Fibra, che ha da poco fatto uscire il suo ultimo album "Caos". Come certificato nelle scorse ore dalla Fimi, la sua ultima fatica lavorativa è già disco d’oro dopo appena una settimana di vendita. "Caos" è entrato direttamente in posizione n. 1 della classifica degli album, sia formato tradizionale che streaming e download, e della classifica vinili. Inoltre, tutte le 17 tracce del disco (primo lavoro per Fabri Fibra per Epic Records/Sony Music) sono presenti nella classifica italiana singoli nelle prime 50 posizioni, a partire dalla title track che ha debuttato al secondo posto.

Dopo il primo weekend di pubblicazione, i principali store digitali avevano già dato indicazioni sul successo dell’album. Nelle prime 24 ore dalla sua uscita, infatti, le tracce avevano occupato il podio dei brani più ascoltati sia di Spotify che di Apple Music. Dopo 5 anni di attesa, il nuovo album di Fabri Fibra ha segnato il terzo miglior debutto a livello mondiale su Spotify, appena dietro una star del calibro mondiale come Rosalia. Inoltre, tutte le tracce del suo disco si sono posizionate nelle prime 25 posizioni della Top 50 di Spotify Italia. Su Instagram, Fabri Fibra ha voluto ringraziare i fan per i numeri che sta raggiungendo il suo nuovo album.