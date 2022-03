Beyoncé manda in tilt i social: nude look esplosivo

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock ha catalizzato l'attenzione del popolo del web sul tema Oscar, lasciando ampiamente in secondo piano il lato glamour di una delle serate più importanti dell'anno per lo showbiz. Dopo giorni a parlare solo del fattaccio andato in scena al Dolby Theatre di Hollywood, Beyoncé si è inserita di prepotenza nella discussione. Queen B ha postato infatti alcuni scatti dalla "festa delle feste", l'after-party degli Academy Award che ogni anno Jay-Z organizza nell'iconico Chateau Marmont di Los Angeles. La cantante di "Lemonade" ha lasciato i suoi fan letteralmente esterrefatti mostrandosi con indosso un abito trasparente tempestato solo di gioielli: un nude look che lascia davvero poco all'immaginazione.

