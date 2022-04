Gaia e Kateryna cantano "Imagine" per la pace

Applausi e commozione, con i giocatori di Juve e Inter abbracciati al centro del campo prima del fischio d’inizio, per l’esibizione della cantante ucraina Kateryna Pavlenko e di quella italo-brasiliana Gaia, che hanno cantato "Imagine" di John Lennon per lanciare un messaggio di pace contro il conflitto in corso in Ucraina. Sui due maxischermi dell’Allianz Stadium al termine della canzone è comparsa la scritta "Peace", accompagnata dagli applausi del pubblico presente. Emozione forte per Wojciech Szczesny: il portiere della Juventus non ha trattenuto le lacrime durante l’esecuzione del brano. Il numero uno bianconero è polacco ed è sposato con una donna ucraina: da tempo si è esposto contro la guerra in Ucraina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaia (@gaiaofficial)