Madonna fa preoccupare i fan

Viso e labbra gonfie e un top nero trasparente senza reggiseno. Madonna lancia l'ennesima provocazione su TikTok e fa il pieno di visualizzazioni: oltre 8 milioni in poche ore. La popstar ha condiviso un video in cui manda un bacio ai follower sulle note della nuova versione di "Frozen", immortalandosi in un primo piano in cui appare quasi irriconoscibile. Sui social la reazione preoccupata dei suoi fan è stata immediata. "Cosa ti è successo" le chiedono in molti, "Stai bene?", si legge ancora. Che sia l'effetto di filtri o di ritocchi pesanti, quel che conta è il risultato. Ma per Madonna nulla di nuovo. A Lady Ciccone le provocazioni sono sempre piaciute e col suo corpo e col suo aspetto ha sempre amato giocare spingendosi spesso fino allo scandalo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ingressolibero (@ingressolibero)