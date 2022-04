Kanye West si ritira dal Festival Coachella

Dopo la cancellazione della sua esibizione ai Grammy Awards, Kanye West non sarà presente nemmeno al Coachella Valley Music and Arts Festival, l'evento musicale live più importante del Nord America. Non sono chiare le motivazioni del ritiro di West dalla kermesse californiana, al momento non sono pervenute dichiarazioni da parte dello staff dell'artista né dagli organizzatori. L'edizione 2022 del Coachella si terrà in due fine settimana, dal 15 al 17 aprile e dal 22 al 24 aprile.

Kanye West, headliner insieme ad altri big della musica mondiale come Harry Styles e Billie Eilish, aveva in programma due performance molto attese, nelle quali, secondo alcune voci, avrebbe ospitato anche il rapper Travis Scott assente dai palchi dallo scorso inverno a seguito della tragedia del festival Astroworld di Huston. Il rapper è stato uno dei protagonisti di questo inizio del 2022, le sue vicende personali, soprattutto quelle legate alla sua separazione e poi al suo divorzio con Kim Kardashian, hanno impattato negativamente sulla sua carriera di artista a discapito delle sue ultime produzioni musicali.