Stash sarà padre per la seconda volta

Stash e Giulia Belmonte diventeranno genitori per la seconda volta. L’annuncio è arrivato sui social: "E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!". Il frontman dei The Kolors e giudice ad "Amici" e la giornalista un anno e mezzo fa sono diventati genitori della prima figlia, Grace. Stash e Giulia stanno insieme da quattro anni. La loro love story è stata tenuta segreta fino all'annuncio della prima gravidanza. "Ci siamo conosciuti a Milano, poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido e siamo andati a vivere insieme. Lei è una ragazza stupenda", ha confessato Stash.

