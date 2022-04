Milano Rocks uno tra i festival più attesi è finalmente tornato più potente che mai!

Torna finalmente uno tra i festival più attesi e cool d’Italia: il MILANO ROCKS 2022.

Dopo aver annunciato l’unica data di Liberato, il festival di Milano ospiterà sabato 10 settembre 2022, durante la sua seconda giornata, il dj e producer internazionale Martin Garrix, l’artista di riferimento della scena urban Ghali, mentre sarà compito del dj Justin Mylo e del trio di producer Room9 aprire il grande party all’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

Tra i più giovani dj e produttori di maggior successo della scena pop ed elettronica, l’olandese Martin Garrix ha portato la sua musica ed esperienza in tutto il mondo facendo da headliner a festival internazionali e collaborando con le principali star tra cui Tove Lo, Dua Lipa, Khalid e Bono e The Edge, tra gli altri. Il 25enne si fa riconoscere nel 2013 grazie al singolo "Animals" che si posiziona in cima alle classifiche mondiali, raggiungendo il primo posto su Beatport 100, per poi scalare le classifiche di musica dance in tutta l'Europa continentale, riuscendo ad entrare nella classifica belga Ultratop 50 e debuttare al primo posto nella Official Singles Chart. Da allora Garrix ha venduto oltre 10 milioni di dischi, pubblicato hit planetarie, ricevuto diversi riconoscimenti, posizionandosi più volte alla #1 della top 100 chart di Dj Mag. Nel 2021 ha fatto parlare tutto il mondo per il singolo “We Are the People” scritto insieme a Bono e The Edge degli U2 e scelto come inno ufficiale degli Europei di calcio 2020.

L’8 aprile del 2022 Ghali rilascia Walo e annuncia l’uscita del suo nuovo album il 20.05.2022 con flash mob trasmesso con una LIVE di TikTok dalla Stazione Centrale di Milano. Ghali Amdouni, alias GHALI, è un rapper italiano. Nato a Milano il 21 Maggio 1993 da genitori tunisini, ha sempre vissuto in Italia, nello specifico a Baggio, periferia milanese. Fra il 2014 e il 2016 ha pubblicato su YouTube una serie di brani accompagnati da video dal taglio cinematografico, che lo hanno portato ad una crescente popolarità; oggi il suo canale conta oltre due milioni e mezzo di iscritti. Il 26 Maggio 2017 ha pubblicato il suo primo disco intitolato proprio “Album” con l’etichetta indipendente da lui fondata Sto Records. Album è stato il quinto album più venduto in Italia nel 2017, ha ricevuto la certificazione di triplo disco di platino e include alcuni pezzi iconici come Habibi, Ninna Nanna (entrambi tripli dischi di platino), Pizza Kebab e Ricchi dentro (doppi dischi di platino). Il 26 Gennaio 2018 Ghali ha pubblicato il suo singolo Cara Italia, brano cult che ha superato le 128milioni di visualizzazioni su YouTube, venendo certificato triplo disco di platino nel giro di un mese e restando stabilmente ai vertici delle classifiche di airplay del paese per settimane. Un successo straordinario che segna il coronamento di un percorso lungo 4 anni che porta Ghali alla ribalta come vero e proprio riferimento della musica italiana ed europea. Nel novembre 2017 Ghali ha chiuso il suo primo tour ufficiale “Dai Palazzi ai Palazzetti” con un clamoroso sold out al Palalottomatica di Roma. Il tour, composto da 12 date nelle principali arene ha portato in giro per la penisola uno spettacolo denso, caratterizzato da un potente immaginario visivo e artistico, raccogliendo consensi di pubblico e critica.

Formati dal il duo ICON808, produttori della scena underground italiana che si sono formati attraverso diverse esperienze e studi musicali Marco Salvaderi e Lorenzo Santarelli, danno vita ad un progetto in cui la scena urbana si mescola a sonorità più classiche, tipiche della loro formazione. Collaborano con Braco e Jake La Furia, mentre in No Stick collaborano con Nicola Siciliano, Nitro e Braco. Si aggiunge poi Kende. Con il loro singolo di debutto pop-dance dal sound unico “Rollercoaster” (nella Top10 Indie Radio Dance Chart in Italia e nella Top25 General Airplay Chart per oltre 6 settimane) e LOSE IT ALL hanno dato prova del loro straordinario talento.

Il più importante show di Milano dove ‘rock-s’ non è un verbo ma un aggettivo: un modo di fare e portare la musica durante una festa di fine estate che racchiude due giorni di live arricchiti da momenti di svago tutti da scoprire. Molti artisti prontissimi a scaldare il palco con un’esperienza immersiva che propone un forte intrattenimento su più settori per dare vita ad un pacifico raduno fatto da diverse culture, accomunate dalla passione unica per la musica e la condivisione del divertimento. L’ultima edizione del Milano Rocks, ad agosto 2019, ha ospitato artisti del calibro di Florence + The Machine, PVRIS, The 1975, Twenty One Pilots e Billie Eilish. Sul palco della prima edizione del Milano Rocks nel 2018 sono stati tre i giorni del festival in cui si sono esibiti artisti internazionali, quali Imagine Dragons, Franz Ferdinand, The National, Thirty Seconds to Mars e Mike Shinoda, The Vaccines e anche i Måneskin. Gli Imagine Dragons hanno battuto il record per il maggior numero di spettatori paganti di tutta la loro carriera, oltre 60.000, proprio a Milano Rocks.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11.00 di martedì 12 aprile. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 11.00 di mercoledì 13 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com, MAIL TICKET, TICKET SMS.