Billie Eilish diventa una protagonista dei Simpson

La star della musica Billie Eilish ha dato voce a se stessa in versione animata in occasione del nuovo corto della serie I Simpson prodotto per Disney+, intitolato "When Billie Met Lisa". Nel nuovo progetto animato è stato coinvolto anche Finneas, il fratello di Billie e produttore e autore delle hit della sorella, tra cui "No Time To Die" che ha recentemente conquistato il premio Oscar. La trama ufficiale di "When Billie Met Elisa" è la seguente: Lisa Simpson viene scoperta dagli artisti Billie Eilish e Finneas mentre va alla ricerca di un posto tranquillo per provare con il suo sassofono. Billie invita Lisa nel suo studio per una jam sessione speciale che non dimenticherà mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney+ (@disneyplus)