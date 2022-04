I Maneskin accendono il Coachella

Chi in questi giorni sta guardando il Coachella può capire e confermare come lo sbadiglio abbia spesso preso il sopravvento. Il festival oggi è soprattutto un termometro di trend e mode, più che un altare dedicato ai live. Siamo d’accordo che vedere un concerto su YouTube non significa vedere un concerto e che la scorpacciata di cioccolato e colombe al pistacchio non hanno contribuito ad assistere alle dirette con lucidità, ma davvero poche esibizioni hanno lasciato il segno. Una di queste è stata quella dei Maneskin: diritti, potenti, energici, convincenti. La performance del gruppo romano al Coachella Festival 2022, che si può rivedere qui sotto e che è durata circa 45 minuti, è iniziata con “Zitti e buoni” per proseguire con “In nome del padre” e “Mammamia”. Un "pronti, via" nel segno della bandiera italiana. Come racconta Rockol, in scaletta l’immancabile “Beggin'”, con cui si sono fatti conoscere nel mondo, e una cover di “Womanizer” di Britney Spears, “perché noi amiamo molto Britney”, ha sottolineato Damiano. Presente anche “I Wanna Be Your Dog” degli Stooges. I quattro ragazzi romani hanno salutato il pubblico con un omaggio alla popolazione ucraina colpita dalla guerra con la loro ultima canzone, “We're Gonna Dance On Gasoline”, con cui hanno aderito alla campagna #StandUpForUkraine.