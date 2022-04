Fred De Palma pubblica il suo nuovo progetto “PLC tape1”

Esce oggi “PLC tape1” (Pa’ la cultura), il tape di Fred De Palma, nato dalla voglia di Fred di tenere salda la bandiera del reggaeton in Italia senza dimenticare le radici del rap. Le collaborazioni all’interno sono il collante di questo progetto, Lazza e Tony Effe, Gue Pequeno e Rose villain, Emis Killa e Omar Montes, Fuego e per la prima volta un brano che unisce alcuni emergenti della scena reggaeton italiana, Cosmic, Malo, XWOND, Southside ciccio. Tutta la produzione è affidata a JVLI, che insieme a Fred ha costruito l’estetica musicale del progetto. Fred ha recentemente pubblicato anche il singolo “Romance” con il volto mondiale della latin music Justin Quiles e subito ha invaso le playlist mondiali, dall’Italia all’Europa a tutto il mondo latino .

"Romance" è il risultato della combinazioni perfetta di due artisti con grandi hit alle spalle: 23 dischi di platino e 4 dischi d’oro in italia, 5 dischi di platino con “se iluminaba” in Spagna, sul podio dei singoli più ascoltati in un paese straniero e oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify per Fred De Palma e 3 nomination ai Latin Grammy, 16 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 5 miliardi di streaming nel mondo per Justin Quiles. Fred si esibirà live il 22 settembre a Milano (Fabrique) e il 25 settembre a Roma (Teatro Centrale).