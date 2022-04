Arisa e Rocco Siffredi: i selfie insieme fanno impazzire i fan

Arisa e Rocco Siffredi abbracciati in una serie di selfie social mandano in delirio i fan. La cantante pubblica gli scatti e il video, ma non spiega se si tratti di un incontro occasionale o se ci sia una collaborazione, un progetto di lavoro. Ma tanto basta per scatenare i commenti. Il pornoattore qualche tempo fa in un’intervista aveva detto che avrebbe voluto girare un film a luci rosse con la cantante, che negli ultimi mesi ha dato grande importanza alla sua femminilità e alla riscoperta del proprio corpo. “Non succede, ma se succede…” scrive un follower.

