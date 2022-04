Miley Cyrus, in arrivo una versione deluxe dell'ultimo album

Dopo aver pubblicato lo scorso primo aprile il suo nuovo album di tracce live "Attention: Miley Live", Miley Cyrus ha annunciato che presto il progetto discografico avrà anche una speciale versione deluxe arricchita di 6 bonus tracks, direttamente dagli spettacoli che ha tenuto in veste di headliner al Lollapalooza in Brasile. Un concerto, quello dello scorso 26 marzo, che è stato così intenso, divertente ed emozionante, da meritare di essere inciso per sempre in un nuovo disco live. È da qui che è partita Miley Cyrus per annunciare l’uscita del suo nuovo disco che sarà una riedizione in veste deluxe di "Attention: Miley Live", il progetto con brani registrati interamente dal vivo. "Attention: Miley Live (Deluxe)" è atteso sul mercato già dal prossimo venerdì 29 aprile.

