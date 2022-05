Dopo vent'anni tornano i Gazosa

Dopo oltre 20 anni dalla loro partecipazione al "Festival di Sanremo", tornano i Gazosa, la band romana che nel 2001 ottenne un enorme successo con "Www.mipiacitu". I fratelli Federico e Valentina Paciotti e Vincenzo Siani si sono riuniti per il nuovo singolo "L'italiano". "Abbiamo voluto giocare con tutti gli stereotipi dell'italianità - hanno spiegato - come il fairplay, il buon cibo, il calcio e il grande cinema".

E' la stessa band a raccontare come è nato questo nuovo lavoro: "Nonostante la fine del progetto, la musica ha continuato a unirci, a tal punto da portarci in sala prove per suonare insieme di tanto in tanto. Abbiamo iniziato a pensare concretamente all'idea di una reunion in occasione del ventennale della nostra partecipazione al 'Festival di Sanremo' del 2001. Quindi, nell'estate del 2021 ci siamo ritrovati in studio per dare forma alla nostra nuova identità musicale".