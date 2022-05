Ed Sheeran e Ultimo: una collaborazione da sogno

Ultimo ha annunciato una collaborazione decisamente inedita. Uscirà infatti venerdì, 6 maggio, una nuova versione di "2step" di Ed Sheeran con il cantante romano. "Ho scritto una strofa su un brano di Ed Sheeran. L’abbiamo ascoltata insieme qualche mese fa a Los Angeles e gli è piaciuta…Non smettete mai di credere nelle favole". Queste le parole di Ultimo per annunciare l’uscita del brano in collaborazione con il cantante inglese. Una bella sorpresa per i fan, in trepidante attesa per l’inizio dell’Ultimo Stadi Tour, la tournée che porterà il cantante romano nei principali stadi del nostro Paese a partire dal 5 giugno, con la data zero allo Stadio Comunale di Bibione. Il tour negli stadi proseguirà poi in tantissime città, tra cui Milano e Roma, già sold out, Firenze, Catania e Torino. La versione originale di "2step" di Ed Sheeran è contenuta nel suo ultimo album, =, pubblicato il 29 ottobre 2021.

