Madame: "Non ho la più pallida idea di che genere faccio"

La voglia di Madame di portare finalmente la propria musica su un palco tutto suo e rivolgersi al pubblico di un Alcatraz sold out lì solo per lei si percepisce non appena entra in scena per la prima canzone in scaletta. Il suo primo vero tour italiano, come racconta Rockol, è partito. L'artista, prima di salire sul palco della prima data ufficiale, ha tentato di spiegare che genere fa:

“Il concetto di urban io non lo so spiegare. È la parola che di solito i giornalisti usano per descrivere la mia musica, quindi per parlare delle mie canzoni ogni volta mi dico: ‘Vabbè, usiamo questa parola, così magari ci si intende’. La verità è che non ho la più pallida idea di che genere faccio, perché ha una matrice rap, una matrice cantautorale piuttosto che pop. In futuro potrebbe avere una matrice rock più forte e addirittura reggaeton, chissà. Ogni pezzo e ogni messaggio necessitano di un proprio genere, di un proprio strumento. Io credo che se per tutta la vita ci si affidasse sempre e solo a un genere, a un beat o a uno strumento, dopo un po’ verrebbe da fare sempre le stesse cose”.