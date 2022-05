Eurovision, Mahmood e Blanco: “Il nostro rituale? Un bacino sulla guancia”

Blanco e Mahmood vincono il Best lyrics award dell'Eurovision, un premio dedicato al testo della canzone assegnato da Eurostory, un magazine online dedicato alla manifestazione. Lo scorso anno lo stesso riconoscimento era stato vinto dai Måneskin. Trionfatori al Festival di Sanremo con la loro "Brividi" i due cantanti sono tra i favoriti di quest'anno. I bookmaker li indicano come secondi sul podio, dietro alla favoritissima band ucraina Kalush Orchestra.

“Qui siamo in un’arena, l’Ariston è un teatro. È proprio come entrare in mondi diversi: l’Eurovsion e il Festival di Sanremo non sono paragonabili”, raccontano Mahmood e Blanco a Rockol, pronti a calcare il Palaolimpico di Torino. “Stiamo curando ancora alcuni dettagli, ma ci siamo - proseguono – indubbiamente sentiamo della pressione addosso soprattutto dopo il grande successo dei Maneskin, che hanno portato l’Italia sulla bocca di tutti”. Eurovision 2022 è cominciato martedì 10 maggio con la prima semifinale, seguita giovedì 12, questa sera, dalla seconda semifinale. “Ho letto che l’Ucraina è stata data come favorita – dice Mahmood – credo che farà bene. Ci sono tante belle canzoni. Sono molto curioso di vedere come andrà ‘Brividi’. Il nostro nemico siamo noi stessi. Dobbiamo fare una performance all’altezza, che ci renda orgogliosi. Non fosse così me la prenderei con me a lungo. Dobbiamo avere la coscienza a posto”.

E ancora: “Non ho capito perché la Spagna ce l’abbia con noi, ho aperto Twitter e ho letto alcuni articoli e commenti che mi hanno lasciato senza parole - continua Mahmood - eppure al mio live a Madrid c’era un’atmosfera meravigliosa. Con la Spagna dobbiamo un attimo parlare…(ride, ndr). Un rito scaramantico prima di salire sul palco? Un bacino sulla guancia a Riccardo (Blanco, ndr) e a Michelangelo (produttore della canzone, ndr)”.