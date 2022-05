Rose Villain e Tony Effe sono una coppia esplosiva

“Michelle Pfeiffer” (prod. Sixpm) di Rose Villain e Tony Effe è un banger rap-elettronico che racconta la difficoltà nel resistere alle tentazioni della notte. Da una parte troviamo la melodia malinconica di Rose, dall’altra dei versi che trasudano desiderio di cedere e lasciarsi sedurre. Non è esagerato affermare che Rose e Tony hanno dimostrato che insieme sono una combo esplosiva, che farà saltare in aria i club di tutta Italia.

Il singolo arriva dopo “Gansta love” insieme a Rosa Chemical, una collaborazione inedita, “Elvis”, brano che vede Rose collaborare con Guè, pezzo impreziosito dalla presenza della voce originale del re del rock’n’roll Elvis Presley in “Heartbreak Hotel”, “Goodbye”, pezzo urban pop dalle influenze 80’s e trap, e dopo altri brani. Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, la cantante, autrice, regista, ballerina e producer ha all’attivo milioni di stream. Di certo Rose Villain ha tutte le carte in regola per ribaltare l’attuale scena musicale grazie alla sua visione cinematografica, che rende le sue canzoni simili a un film noir.