Salmo ha svelato tutti gli ospiti del nuovo album “Blocco 181”

Annunciata oggi la tracklist di “Blocco 181, l’album collaborativo che vede alla direzione artistica Salmo, in uscita il 27 maggio. Il disco, già disponibile in pre-order, che uscirà in versione cd autografato standard oltre che in una speciale deluxe edition, è ispirato all’omonima nuova serie Sky Original “Blocco 181”, di cui Salmo è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e per la prima volta attore, in uscita il 20 maggio su Sky e in streaming su Now. Il disco è composto da 11 brani, con la collaborazione di 21 artisti fra rapper, musicisti e produttori, scelti da Salmo tra i più importanti della scena italiana.

L’album trascina l’ascoltatore, traccia dopo traccia, in un mondo fatto di giochi di parole, barre e incastri, in un’atmosfera a metà tra il beat più tagliente e un sound prettamente hip-hop e rap. I brani fanno da sfondo all’intero racconto, una favola nera iperrealistica che fra conflitti generazionali, ambizione e, soprattutto, lotta per la conquista del potere ritrae una Milano che non si limita a fare da cornice agli eventi della serie, ma è vera protagonista, specie nei suoi quartieri più multietnici e di periferia. Salmo quest’estate tornerà finalmente a esibirsi dal vivo e per la prima volta mercoledì 6 luglio salirà sul palco dello stadio San Siro di Milano, per un’attesissima data evento, anticipata dalla data zero venerdì 1 luglio allo Stadio Comunale di Bibione.

Ecco la tracklist:

1) Salmo - 181 (prod. Drillionaire, Verano)

2) Guè - LOCO (prod. Sixpm)

3) Baby Gang - 9.19 (prod. Luciennn, Bobo)

4) Jake La Furia, Rose Villain - M.S.O.M. (prod. Night Skinny)

5) Ensi - EZ (prod. Luciennn)

6) Lazza - MI ANTHEM (prod. Salmo, Verano, Marco Azara)

7) El Dicy Boy & Isaias LM - PRENDELO (prod. Andry The Hitmaker, Verano)

8) Ernia - APRI (prod. Salmo, Luciennn, Verano)

9) Nerone - SICARIO (prod. Luciennn)

10) Noyz Narcos - SOTTO VOCE (prod. Night Skinny, Luciennn, Verano)

11) Salmo, Luciennn, Verano - "BLOCCO 181 - Title Track"