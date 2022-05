Victoria dei Maneskin osa ancora: nuda tra i fiori

Victoria De Angelis osa nuovamente e posta l'ennesimo scatto hot, che sfida la censura di Instagram. Completamente nuda tra i fiori la 22enne bassista dei Maneskin copre le parti intime solo con un mazzetto di gerani e il seno con dei tulipani. "Vi ho comprato dei fori", scrive un po' maliziosa. Non è la prima volta che la musicista regala scatti di questo tipo su Instagram. L'ultimo a Trani dove la musicista ha preso il sole in topless, mentre Damiano indossava le mutande e si tuffava in mare. Alla band dei record, del resto, provocare e dare spettacolo piace da sempre e la bassista non fa eccezione. La bionda 22enne ama le sfide e lo ha dimostrato già più volte anche sul palco, presentandosi senza reggiseno e regalando performance travolgenti e bollenti.

