Måneskin: Jimmy Fallon sostituisce Victoria

Una sorpresa inaspettata e divertente. Dopo aver calcato il palco dell’Eurovision Song Contest, da dove è iniziato il loro volo verso il successo internazionale grazie alla vittoria con “Zitti e buoni”, i Måneskin sono stati ancora una volta ospiti al "Tonight Show with Jimmy Fallon”. La nuova partecipazione del gruppo romano a uno dei programmi più famosi della tv americana, a distanza di qualche mese dalla prima apparizione dello scorso ottobre, ha visto Damiano David, Thomas Raggi ed Ethan Torchio andare in scena senza la loro bassista Victoria De Angelis. “I Måneskin si esibiscono stasera, ma Victoria non può essere qui perché non sta tanto bene. Nulla di grave, ma loro hanno bisogno di un bassista. Quindi hanno chiesto a me di suonare con loro e sostituirla”, ha esordito Fallon tra le risate generali del pubblico presentandosi con indosso una parrucca bionda. E così il padrone di casa del "Tonight Show with Jimmy Fallon” è salito sul palco con i tre componenti del gruppo capitolino per presentare il più recente singolo “Supermodel”.