Perché alcuni esuli cubani hanno distrutto i cd di Laura Pausini?

La storia è davvero assurda: nelle ultime ore è diventato virale un video in cui si vedono alcuni dischi di Laura Pausini distrutti da un rullo compressore durante una protesta a Miami organizzata dal gruppo Vigilia Mambisa, formato da esuli cubani. Ma la domanda è: perché? Tutto è iniziato ben quattro anni fa. Viene scattata una foto poi ripostata dalla Pausini in cui compare la stessa cantante, sorridente, con alcune persone. La foto è stata condivisa sulla pagina Facebook di Miguel Saavedra, rappresentante del collettivo anticastrista Vigilia Mambisa, sicuro che le persone con lei fossero membri del controspionaggio cubano, le forze speciali formate da Fidel Castro per reprimere il dissenso. La Pausini, che negli scorsi giorni era attesa in Florida per la partecipazione a uno show, è stata presa di mira per un presunto fatto avvenuto nel 2018. A causa del Covid (da cui è guarita) Laura alla fine non è arrivata in America, ma le proteste non si sono placate. Da qui la necessità di un comunicato stampa per far luce sulla faccenda.

Riceviamo e pubblichiamo da parte dello staff della cantante: “Smentiamo categoricamente quanto apparso in alcuni articoli pubblicati nelle scorse ore. Gli articoli si riferiscono al concerto a Cuba del 2018. Laura ospite al concerto dei Gente de Zona, aveva cantato davanti a 250 mila persone ed era stato un vero trionfo. Incomprensibile però come a margine del concerto sia potuta emergere una sua posizione politica, inventata di sana pianta e come oggi a 4 anni di distanza sia tornata alla ribalta per uno sparuto gruppo di male informati. Laura non è mai stata a favore di nessuna dittatura come dice e come canta da 30 anni e le foto che la ritraggono sono come le migliaia di foto che Laura non rifiuta mai a chi gliele chiede in occasioni pubbliche”.