Britney nuda su Instagram, ma i fan sono preoccupati

Qualche tempo fa, fotografie provocatorie come queste avrebbero strappato un sorriso, ma ora i fan di Britney Spears sono preoccupati. Non è passato tanto tempo da quando la popstar ha perso il bambino che stava aspettando per un aborto spontaneo. Anche per questo motivo le sue ultime foto, nuda sui social, lasciano perplessi. "Non è la stessa foto...questa è la foto del cuore rosso sangue!!!", scrive la cantante mostrandosi in uno scatto simile a quelli condivisi pochi giorni prima della perdita del piccolo. Il messaggio non è facilmente comprensibile e lascia i supporter di Britney inquieti. Tanti i commenti in cui le chiedono: "come stai?". La popstar sembrava aver ritrovato un po' di serenità e invece ora, con questo dolore, potrebbe avere una brutta ricaduta.

