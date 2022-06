Per l'estate Franco126 fa coppia con Loredana Bertè

Una coppia inedita si prepara a conquistare l'estate 2022 con un nuovo brano. Loredana Bertè e Franco126 per la prima volta insieme, infatti, pubblicheranno il prossimo 10 giugno il loro singolo estivo "Mare malinconia". La canzone, scritta dal cantante romano insieme a Pietro Di Dionisio e Giovanni Maria De Cataldo per la produzione di Giorgio Poi, è stata presentata in una nota stampa come una storia che sembra derivare da un racconto popolare con protagonista una donna coraggiosa e un finale aperto alle interpretazioni. "Ho coronato il mio sogno di cantare una mia canzone con Loredana Bertè", ha scritto sui social Franco126 per annunciare la sua collaborazione con una delle voci più energiche e iconiche della canzone italiana.

