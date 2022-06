Britney replica l’iconico bacio saffico con Madonna

Un bacio che ha fatto la storia del pop, rievocato 19 anni dopo. Al matrimonio di Britney hanno preso parte circa 60 invitati. Tra questi c’erano diverse star internazionali, come Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore, Selena Gomez e Donatella Versace, che ha disegnato l'abito personalizzato della sposa. Come riportato dai tabloid statunitensi, al matrimonio non hanno però partecipato i due figli della voce di “Toxic” Sean Preston e Jayden James, nati dall’unione tra Britney e Kevin Federline sposati dal 2004 al 2007, il padre Jamie Spears, che ha perso la causa per la tutela legale della figlia, e la sorella Jamie Lynn.

La stessa 40enne popstar statunitense ha condiviso su Instagram alcuni momenti dei festeggiamenti delle sue nozze con Sam Asghari, dove ha anche intonato con Paris, Selena, Drew e Donatella - che ne ha pubblicato sui social la testimonianza - la hit di Madonna, “Vogue”, ovviamente insieme a Miss Ciccone. Sempre su Instagram, anche la “Material girl” ha voluto offrire ai suoi follower alcuni scatti delle nozze e così ha condiviso una foto che la vede ricreare insieme a Britney Spears il loro iconico bacio, quasi 19 anni dopo la loro performance agli MTV Video Music Awards del 2003 con Christina Aguilera.