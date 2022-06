Beyoncé sta per annunciare un nuovo progetto

Sei anni di silenzio discografico. Il ritorno di Beyoncé è imminente. I fan dell'ex Destiny's Child ne sono più che convinti: la popstar sta per annunciare il suo nuovo, atteso album di inediti. L'indizio? Beyoncé ha cancellato la foto del profilo dai suoi canali social ufficiali (lasciando però online le altre immagini). Un restyling in vista dell'annuncio del sequel di "Lemonade"? Non è detto che la mossa sia legata necessariamente all'annuncio di un nuovo disco. Un fan sui social ha sottolineato: "L'ultima volta che fece una cosa del genere fu nel 2016. Nel giro di 48 ore cancellò le foto, pubblicò 'Formation' (uno dei singoli di 'Lemonade') e annunciò il tour mondiale". Avvenne il giorno dopo l'esibizione di Beyoncé al Super Bowl, insieme ai Coldplay. I fan stanno aspettando con ansia nuove informazioni e aggiornamenti.