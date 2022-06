Britney Spears ha comprato la villa di Justin Bieber

Britney Spears e Sam Asghari hanno comprato un nuovo nido d'amore. Nel mirino è finita una mega abitazione da 11,8 milioni di dollari che si trova a Calabasas, nella contea di Los Angeles. Sono i numeri a fotografarla al meglio: 12mila metri quadri che comprendono tutte le comodità immaginabili come 6 camere da letto, 1 sala cinema, 1 piscina con cascata e scivolo per giocare, 1 cantina per il vino e addirittura 1 stanza adibita solo all'impacchettamento dei regali, come riporta PageSix. In passato, la casa dove sono andati a vivere Britney e Sam, appena sposati, è stata di Justin Bieber che in seguito l'ha venduta a Khloé Kardashian.

