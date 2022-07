Adele: in concerto a Londra dopo cinque anni

Un'attesa che sembrava infinita. Adele è tornata a esibirsi in pubblico dopo cinque anni di assenza dai palchi all'Hyde Park di Londra: ha eseguito una selezione dei sui pezzi più celebri: oltre a “Hello”, anche “Someone Like You”, “Skyfall” (dall’omonimo film della saga cinematografica di 007), “Set Fire To The Rain”, “Rolling In The Deep” e molte altre. Sul web i video sono diventati subito virali. Adele era attesa al Caesars Palace di Las Vegas per una residency che avrebbe tenuto occupata l’artista britannica tra i passati mesi di gennaio e aprile: la serie di eventi è stata cancellata a fine gennaio a causa dell’impennata nei contagi da Covid-19.