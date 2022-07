Metti una sera al pub con Olivia Rodrigo

Devono essere rimasti piacevolmente sorpresi i clienti di un pub di Manchester, in Inghilterra, quando all'interno del locale si è esibita a sorpresa Olivia Rodrigo. Pochi giorni fa era stato il frontman dei Coldplay Chris Martin ad aver regalato alla clientela di un piccolo bar nei pressi di Hinton Charterhouse a Bat una performance improvvisata. Ora è toccato invece alla voce di "drivers license", che ha sorpreso i presenti del Bunny Jackson's Dive Bar con l'esecuzione della cover di “Torn”, pezzo del gruppo rock Ednaswap portato al successo nel 1997 da Natalie Imbruglia. Come testimoniato da una serie di video condivisi in rete, la giovane popstar, attualmente impegnata nel tour a supporto del suo album di debutto "Sour" che lo scorso giugno ha fatto tappa anche in Italia, si è presentata per la performance con una semplice maglia oversize e una gonna scozzese.