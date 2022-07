Kanye West ha creato la sua personale Batmobile

Immaginatevi Kanye West, tutto vestito di nero con passamontagna d'ordinanza, che sfreccia di notte per le strade di Atlanta come un supereroe a bordo della sua Donda mobile. Una suggestione? No, potrebbe diventare presto realtà. Come riportato da Newsbreak e dal portale specializzato Everyeye, attraverso la comunicazione della sua compagnia Donda (nome della madre scomparsa del rapper), l’artista ha svelato una singola immagine che mostra il concept laterale del nuovo veicolo che lancerà sul mercato, realizzato prevalentemente senza finestrini e con ruote enormi davanti e dietro: un richiamo palese alla Batmobile (nella versione della trilogia di film del regista Christopher Nolan). Insomma, una Donda mobile. Dall’immagine che trovate qui sotto si intuisce che il Donda Foam Vehicle potrebbe vedere la luce esclusivamente negli Stati Uniti, dove verrà prodotta e venduta, così riporta Everyeye.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HIGHSNOBIETY (@highsnobiety)